Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом

«Глава российского военного ведомства выступит с докладом на пленарном заседании по теме “Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности”, — сообщили в ведомстве.
«В форуме принимают участие представители высшего руководства, министры обороны и ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также ряда европейских государств», — добавили в Минобороны.
X Сяншаньский форум по безопасности открылся 29 октября. Он пройдет до 31 октября. Помимо академиков и дипломатов, в нем примут участие официальные делегации из более чем 90 стран, включая Великобританию, Иран, Россию, Саудовскую Аравию и США. Примерно треть делегаций будет представлена на уровне министров обороны и начальников генеральных штабов.
Главная тема мероприятия — «Общая безопасность, устойчивый мир». Участники форума обменяются мнениями по глобальной и региональной безопасности, особое внимание уделят Азии, Ближнему Востоку и Европе. Кроме того, они обсудят вопросы, связанные с искусственным интеллектом и ядерными рисками.