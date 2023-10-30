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03:35 (мск), источник: ТАСС

Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом

ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в понедельник в Пекин с рабочим визитом, в ходе которого примет участие в Сяншаньском форуме безопасности. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Глава российского военного ведомства выступит с докладом на пленарном заседании по теме “Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности”, — сообщили в ведомстве.

«В форуме принимают участие представители высшего руководства, министры обороны и ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также ряда европейских государств», — добавили в Минобороны.

X Сяншаньский форум по безопасности открылся 29 октября. Он пройдет до 31 октября. Помимо академиков и дипломатов, в нем примут участие официальные делегации из более чем 90 стран, включая Великобританию, Иран, Россию, Саудовскую Аравию и США. Примерно треть делегаций будет представлена на уровне министров обороны и начальников генеральных штабов.

Главная тема мероприятия — «Общая безопасность, устойчивый мир». Участники форума обменяются мнениями по глобальной и региональной безопасности, особое внимание уделят Азии, Ближнему Востоку и Европе. Кроме того, они обсудят вопросы, связанные с искусственным интеллектом и ядерными рисками.

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