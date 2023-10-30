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05:01 (мск), источник: © РИА Новости

Посольству России отказали в участии в открытии монумента в Калифорнии

ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Госдепартамент США отказал представителям российского посольства в согласовании участия в церемонии открытия монумента Иоанну Кронштадтскому в Калифорнии, несмотря на редкость подобного события, сообщили в дипмиссии.

Источник: Reuters

«Российские дипломаты хотели принять участие в знаменательном событии, которое способствует сохранению родной культуры, русского языка, традиционных ценностей, а также укреплению единства нашей диаспоры. Тем более что в нынешние непростые времена возможности разделить с соотечественниками подобные радостные моменты представляются нечасто. Однако госдепартамент отказал нам в согласовании поездки», — заявили в посольстве.

В дипмиссии отметили, что монумент святому праведному Иоанну Кронштадтскому был открыт 29 октября в храме, расположенном в городе Сан-Диего, штат Калифорния. Богослужение совершил Архиепископ Сан­-Францисский и Западно-Американский Кирилл.

«Два бронзовых образа Иоанна Кронштадтского, созданные Российской национальной творческой мастерской ООО РНТМ “Артпроект” при содействии фонда “Под Покровом Богородицы”, были доставлены в США при поддержке Посольства. Один из них установлен в Вашингтоне у Свято­-Иоанно-Предтеченского собора», — добавили в посольстве.

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