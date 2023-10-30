Посольству России отказали в участии в открытии монумента в Калифорнии

«Российские дипломаты хотели принять участие в знаменательном событии, которое способствует сохранению родной культуры, русского языка, традиционных ценностей, а также укреплению единства нашей диаспоры. Тем более что в нынешние непростые времена возможности разделить с соотечественниками подобные радостные моменты представляются нечасто. Однако госдепартамент отказал нам в согласовании поездки», — заявили в посольстве.
В дипмиссии отметили, что монумент святому праведному Иоанну Кронштадтскому был открыт 29 октября в храме, расположенном в городе Сан-Диего, штат Калифорния. Богослужение совершил Архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл.
«Два бронзовых образа Иоанна Кронштадтского, созданные Российской национальной творческой мастерской ООО РНТМ “Артпроект” при содействии фонда “Под Покровом Богородицы”, были доставлены в США при поддержке Посольства. Один из них установлен в Вашингтоне у Свято-Иоанно-Предтеченского собора», — добавили в посольстве.