Азаров назвал условие для немедленного визита Зеленского в Москву

«Ему (Зеленскому. — Прим. ред.) может позвонить, например, госсекретарь США Энтони Блинкен и сказать: “Слушай, ты давай-ка отменяй указ, командируйся сначала в Вашингтон, чтобы мы тебе рассказали, что надо делать, а потом в Москву”. И так будет сделано немедленно», — сказал он.
Как отметил Азаров, киевским режим не принимает решения самостоятельно. Зеленский может вести свою политику только «на каких-то уровнях», добавил экс-премьер Украины.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.