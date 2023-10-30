08:49 (мск), источник: © РИА Новости

Азаров назвал условие для немедленного визита Зеленского в Москву

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сразу же приедет на мирные переговоры в Москву, если в Вашингтоне примут такое решение, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в интервью «Известиям».

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Ему (Зеленскому. — Прим. ред.) может позвонить, например, госсекретарь США Энтони Блинкен и сказать: “Слушай, ты давай-ка отменяй указ, командируйся сначала в Вашингтон, чтобы мы тебе рассказали, что надо делать, а потом в Москву”. И так будет сделано немедленно», — сказал он.

Как отметил Азаров, киевским режим не принимает решения самостоятельно. Зеленский может вести свою политику только «на каких-то уровнях», добавил экс-премьер Украины.

Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.

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