05:44 (мск), источник: Известия

Шойгу заявил об использовании Украины для нанесения РФ «стратегического поражения»

Запад открыто взял курс на нанесение России «стратегического поражения» в развязанной против Москвы гибридной войне. Об этом в понедельник, 30 октября, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Пренебрегая законными правами России на обеспечение своей безопасности, Белый дом упорно проводил экспансию управляемого им блока НАТО на восток. Эти агрессивные шаги вынудили нас принять контрмеры. В ответ Запад открыто взял курс на нанесение России “стратегического поражения” в развязанной против нас гибридной войне. В качестве тарана цинично выбрана Украина, которой отводится роль лишь расходного материала», — сказал он в ходе выступления на Сяншаньском форуме.

Как отметил Шойгу, США, подчинив страны Запада, сфокусировали их военно-политические ресурсы на задаче «любыми методами сохранить ускользающее глобальное доминирование».

По его словам, США целенаправленно расшатывали и разрушали основы международной безопасности и стратегической стабильности с целью добиться подавляющего геополитического и военно-стратегического превосходства.

Шойгу указал, что нынешние катаклизмы в международных отношениях связаны с противодействием отдельных государств «неизбежному укреплению многополярного мира, их попытками во что бы то ни стало сохранить собственную гегемонию».

Кроме того, министр обороны РФ подчеркнул, что страны, выступающие против неоколониального диктата Запада и отстаивающие принципы «равноправия, полицентричности и неделимости безопасности», подвергаются давлению, вплоть до «силового прессинга и попыток политико-экономического удушения».

Ранее в этот день в Минобороны сообщили, что Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом. Он выступит с докладом на пленарном заседании по теме «Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности». В Сяншаньском форуме примут участие представители высшего руководства, министры обороны и ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а также ряда европейских государств.

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