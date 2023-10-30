Глава Дагестана: беспорядки в аэропорту Махачкалы курировались из-за рубежа

«Попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане, в том числе с использованием запрещенных приемов, связанных с раздуванием межнациональной розни, межконфессиональных проблем, проводится нашими врагами, противниками нашей страны», — сообщил Меликов в ходе общения с журналистами (цитата по ТАСС).
По его словам, призывы к жителям республики выходить на несанкционированные массовые акции протеста активно распространяли «предатели и бандеровцы». «Сегодня мы получили абсолютно достоверную информацию о том, что канал “Утро Дагестана” администрируется и регулируется с территории Украины — предателями, бандеровцами», — подчеркнул глава республики.
Несколько тысяч человек собрались возле аэропорта Махачкалы вечером в воскресенье, 29 октября, они выступили против приземления самолета из Тель-Авива. Часть из участников акции ворвалась в аэропорт. При столкновениях с полицией пострадали больше 20 человек. Действия протестующих раскритиковали глава Дагестана, муфтий республики, Духовное управление мусульман РФ, Российский Еврейский конгресс и многие другие. Господин Меликов назвал произошедшее грубым нарушением закона. Аэропорт Махачкалы, согласно предварительной оценке Росавиации, планируется открыть в ночь на 31 октября (изначально датой открытия воздушной гавани называлось 6 ноября).