08:37 (мск), источник: РБК

Шойгу заявил о готовности России к переговорам по Украине

Россия готова к политическим дискуссиям по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«На случай создания необходимых условий сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистичных началах — как по постконфликтному урегулированию украинского кризиса, так и по параметрам дальнейшего сосуществования с Западом в целом», — сказал министр.

При этом, отметил он, важно обеспечить равноправные отношения между всеми ядерными державами — постоянными членами Совбеза ООН, «которые несут особую ответственность за поддержание мира и глобальной стабильности».

«Чтобы сформировать справедливый, многополярный миропорядок, требуется обновить архитектуру международной безопасности, придать ей большую устойчивость. Для этого необходимо объединить усилия всех заинтересованных стран».

Сергей Шойгу
министр обороны Российской Федерации

Москва и Киев начали переговоры о мире вскоре после начала военной операции. В конце марта 2022 года делегации двух стран встретились в Стамбуле. Глава российских переговорщиков Владимир Мединский тогда отмечал, что стороны достигли прогресса. Киев, по его словам, в том числе предложил нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности. Тем не менее уже в середине апреля диалог зашел в тупик, а к середине мая переговоры были приостановлены полностью.

Впоследствии президент России Владимир Путин говорил, что украинская сторона парафировала соглашение с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, но после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей выбросила его «на свалку истории».

Российские власти неоднократно говорили о готовности к переговорам с Украиной. В то же время глава МИДа Сергей Лавров заявлял, что Киеву идти на это запретили западные страны. Путин отмечал, что для диалога властям Украины нужно отменить указ о запрете на переговоры с Россией, который осенью 2022 года подписал украинский президент Владимир Зеленский.

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