В секретном отчете перечислены 883 возможных нацистских военных преступника, которые нашли в стране убежище после Второй мировой войны.
«Строгие канадские законы о конфиденциальности и государственная тайна сохранили секретность отчета, но недавняя политическая ошибка может раскрыть его», — говорится в публикации.
По информации NYT, сейчас правительство премьер-министра Джастина Трюдо обсуждает, стоит ли обнародовать отчет. При этом дискуссия о рассекречивании списка началась еще до инцидента с Гунько, однако чествование нациста «усилило давление на правительство, заставив его действовать», рассказал член фракции Либеральной партии Энтони Хаусфэтер.
Отмечается, что засекреченный отчет был второй частью расследования о военных преступниках в Канаде 1986 года. Его первая часть была опубликована в том же году.
«Некоторые украинские канадцы, в чьи общины входили бывшие нацисты, выступили резко против расследования, рассматривая его как охоту на ведьм и клевету», — пишет издание.
Ранее, 22 сентября, 98-летнего Гунько, бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина», пригласили в парламент Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского. СМИ представили фото, на котором Зеленский во время выступления в Канаде приветствует эсэсовца.
Комментируя эти события, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что такой поступок чреват тем, что фашизм будет проявляться по всему миру, как сейчас это происходит на Украине.
Позднее спикер палаты общин Канады извинился перед общественностью за инцидент, заявил о том, что сожалеет о своем решении, и подал в отставку.
Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября заявил, что спикер канадского парламента или идиот, или негодяй. Он добавил, что чествование нациста в парламенте является отвратительным.
20 октября в Следственном комитете РФ сообщили, что Гунько заочно предъявлено обвинение в геноциде мирного населения, проживавшего на территории Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.
Согласно историческим данным, дивизия «Ваффен СС», более известная как «Галиция» или «Галичина», была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Она воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.