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10:52 (мск), источник: РБК

Министр обороны Германии предупредил об угрозе войны в Европе

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в Европе существует опасность войны. Об этом он сказал телеканалу ZDF.

Источник: AFP 2023

Писториус призвал к «новому менталитету» в обществе перед лицом кризисов, подобных тем, что произошли на Ближнем Востоке.

«Нам нужно снова привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны», — считает глава Минобороны. Германия должна быть готова защитить себя, отметил он.

Мы должны быть готовы к войне.

Борис Писториус
министр обороны ФРГ

При этом министр заверил, что Германия сделает все возможное, чтобы не допустить дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

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