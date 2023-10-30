10:52 (мск), источник: РБК
Министр обороны Германии предупредил об угрозе войны в Европе
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в Европе существует опасность войны. Об этом он сказал телеканалу ZDF.
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Писториус призвал к «новому менталитету» в обществе перед лицом кризисов, подобных тем, что произошли на Ближнем Востоке.
«Нам нужно снова привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны», — считает глава Минобороны. Германия должна быть готова защитить себя, отметил он.
Мы должны быть готовы к войне.
При этом министр заверил, что Германия сделает все возможное, чтобы не допустить дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.
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