13:08 (мск), источник: Известия
Песков расценил события в Дагестане как вмешательство извне
Беспорядки в аэропорту Махачкалы в Дагестане являются вмешательством извне. Об этом 30 октября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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«Вчерашнее событие вокруг аэропорта Махачкалы является ситуацией извне. На фоне телевизионных кадров, которые показывают ужас в секторе Газа. Легко провоцировать людей», — сообщил Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
Он отметил, что президент России Владимир Путин получает подробные доклады о ситуации в республике Дагестан, в частности, от главы региона Сергея Меликова и от ФСБ.
Песков рассказал, что сегодня Путин планирует провести совещание в 19:00 мск, в рамках которого будут обсуждаться попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества.
Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались 29 октября. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов показал, что происходило на месте событий. К зданию пришли несколько тысяч человек с антиизраильскими плакатами, они выкрикивали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта. Люди также перекрывали дороги, раскачивали автомобили и пытались напасть на патрульную машину.
Во время этих событий более 20 человек получили ранения. У десяти человек были диагностированы легкие травмы, еще 10 пострадавших отправили в стационары. В минздраве республики указали, что ранения получили как полицейские, так и гражданские.
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