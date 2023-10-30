Причины беспорядков в Дагестане и большое совещание у Путина. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
«Вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие».
На фоне кадров из сектора Газа «недоброжелателям очень легко» пользоваться ситуацией и провоцировать людей.
Путин работает в Кремле. Он «получал и получает подробные доклады о ситуации в Республике Дагестан от ФСБ, Росгвардии, главы республики».
На 19:00 мск намечено «большое, представительное совещание», на котором планируется обсудить «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества». «Будет публичное выступление главы государства, дальше оно (совещание — прим. ТАСС) будет в закрытом режиме».
В мероприятии примут участие премьер-министр Михаил Мишустин и первый вице-премьер Андрей Белоусов, председатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава МИД Сергей Лавров, руководители всех силовых ведомств.
В Кремле солидарны с заявлением министра обороны РФ Сергея Шойгу, что провоцируемая Западом эскалация в мире грозит прямым военным столкновением с Россией.
Рассуждения американского специалиста Джеффри Сакса о провале политики США нельзя считать сменой позиции Запада: «Это точка зрения этого экономиста, не более того».
Основой возможного урегулирования отношений США и России могут быть только предложения, выдвинутые Путиным еще до начала операции на Украине: «Никаких других предложений сейчас не существует».
В Кремле не комментируют утверждения военкора Александра Сладкова о якобы принятом решении направлять срочников в пограничные войска: «Это (утверждение военкора Александра Сладкова — прим. ТАСС) я оставляю без комментариев».
События в аэропорту Махачкалы не повлияют на планы празднования Дня народного единства: «Это наш праздник, который мы будем отмечать».