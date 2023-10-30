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Палестино-израильский конфликт
13:41 (мск), источник: ТАСС

Причины беспорядков в Дагестане и большое совещание у Путина. Темы брифинга Пескова

Причины беспорядков в аэропорту Махачкалы, предстоящее совещание у президента РФ Владимира Путина по следам этих событий и День народного единства стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О причинах событий в Дагестане

«Вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие».

На фоне кадров из сектора Газа «недоброжелателям очень легко» пользоваться ситуацией и провоцировать людей.

О планах президента

Путин работает в Кремле. Он «получал и получает подробные доклады о ситуации в Республике Дагестан от ФСБ, Росгвардии, главы республики».

На 19:00 мск намечено «большое, представительное совещание», на котором планируется обсудить «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества». «Будет публичное выступление главы государства, дальше оно (совещание — прим. ТАСС) будет в закрытом режиме».

В мероприятии примут участие премьер-министр Михаил Мишустин и первый вице-премьер Андрей Белоусов, председатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава МИД Сергей Лавров, руководители всех силовых ведомств.

О росте напряженности в мире

В Кремле солидарны с заявлением министра обороны РФ Сергея Шойгу, что провоцируемая Западом эскалация в мире грозит прямым военным столкновением с Россией.

О политике США

Рассуждения американского специалиста Джеффри Сакса о провале политики США нельзя считать сменой позиции Запада: «Это точка зрения этого экономиста, не более того».

Основой возможного урегулирования отношений США и России могут быть только предложения, выдвинутые Путиным еще до начала операции на Украине: «Никаких других предложений сейчас не существует».

О слухах про срочников в погранвойсках

В Кремле не комментируют утверждения военкора Александра Сладкова о якобы принятом решении направлять срочников в пограничные войска: «Это (утверждение военкора Александра Сладкова — прим. ТАСС) я оставляю без комментариев».

О праздновании Дня народного единства

События в аэропорту Махачкалы не повлияют на планы празднования Дня народного единства: «Это наш праздник, который мы будем отмечать».

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