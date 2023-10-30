В Молдавии распорядились заблокировать доступ к нескольким СМИ из РФ

Запрет также коснется таких сайтов, как «Лента.ру», ТАСС, «Интерфакс», «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «Российская газета», и других российских и молдавских источников. В ведомстве считают, что информация на перечисленных ресурсах может «вызвать напряженность или социальные конфликты».
В Молдавии также закроют шесть телеканалов, которые посчитали угрозой информационной безопасности страны. Речь идет о таких каналах, как Orizont TV, Publika TV, ITV, Prime, Canal 2 и Canal 3. Мустяцэ отметил, что им приостановят лицензии решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям.
«Деятельность этих ТВ происходит с нарушением закона. представляют риск для безопасности страны, продвигают манипулятивные нарративы», — передает его слова «Sputnik Молдова».
Ранее, 24 октября, служба информации и безопасности Молдавии сообщила, что приняла решение заблокировать на территории республики доступ более чем к 20 интернет-ресурсам российских СМИ. Под запрет попали сайты РЕН ТВ, Пятого канала, телеканалов «Мир», «ТВ Центр», НТВ, «Россия сегодня», «Звезда», «Вести», «РТР-Планета», «Царьград», «Спас», «360» и ряд других.
26 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что блокировка русскоязычных новостных порталов в Молдавии не останется без ответа со стороны России.
В июне 2022 года президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете трансляции новостных программ из России. Как объясняла глава совета по телевидению и радио Лилиана Вицу, под действие закона попадают в том числе аналитические программы и российские военные фильмы. Помимо этого, в нем дается определение понятия «дезинформация», которое расценивается как намеренное распространение сведений, наносящих вред информационной безопасности.