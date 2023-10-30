СМИ раскрыли, из-за чего зашли в тупик переговоры по заложникам в Газе

Как сообщили телеканалу три разных источника, переговоры зашли в тупик еще до того, как вечером в пятницу, 27 октября, армия Израиля заявила о расширении своих операций в секторе Газа. Один из дипломатов добавил, что еще в четверг переговоры шли хорошо, а их участники надеялись достичь договоренности в выходные.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Израиль и палестинское движение ХАМАС продолжают вести непрямые переговоры по освобождению заложников, но расширение операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) усложнило этот процесс.
В пятницу пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил о расширении наземных маневров израильской армии на территории сектора Газа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного Минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых — дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.