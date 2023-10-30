18:52 (мск), источник: Ведомости
Поклонская обратилась к подписчикам впервые за полтора года
Советник генерального прокурора России Наталья Поклонская предупредила о мошенниках, действующих от ее имени в различных социальных сетях.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Поклонская рассказала, что от ее имени некоему гражданину США сообщили, что для ее выкупа из Украины требуется внести залог в $100 000. Перед этим мужчина почти год общался с мошенниками.
«Перед моим “спасением” мужчина решил проверить данную информацию и связался с администратором моей фан-группы. Ему сообщили, что страница не является настоящей», — объяснила экс-прокурор Крыма.
Поклонская объявила об уходе из соцсетей 14 июня 2022 г. Свое решение она объяснила выполнением задач, поставленных Генеральным прокурором России, в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре РФ».
Поклонская была депутатом Госдумы VII созыва, до этого — прокурором Крыма. С 2016 по 2019 г. она занимала должность замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, затем — замглавы комитета Думы по международным делам. В октябре 2021 г. ее назначили послом России в Кабо-Верде, однако в январе следующего года она сообщила, что ее назначение не состоится по личным обстоятельствам. 2 февраля 2022 г. президент России Владимир Путин назначил Поклонскую на должность замглавы Россотрудничества, а 13 июня 2022 г. освободил от этого поста.