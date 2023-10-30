Главное
Главные новости к вечеру 30 октября
19:54 (мск), источник: Аргументы и факты

В ЦАХАЛ заявили, что Израиль не пустит топливо в сектор Газа

Израиль не позволит поставлять в Газу топливо, несмотря на просьбы гуманитарных организаций и Организации Объединённых Наций, так как опасается, что его будут использовать бойцы палестинского движения ХАМАС, заявил представитель армии еврейского государства подполковник Джонатан Конрикус.

Источник: AFP 2023

«Мы не позволим поставлять топливо в Газу, и нас к этому ничто не обязывает. Мы не хотим, чтобы ХАМАС использовал его против нас», — приводит его слова, сказанные на брифинге в Женеве, РИА Новости.

Ранее израильские военные эксперты объяснили запрет на поставки топлива в сектор Газа расчетами на то, что членам группировки ХАМАС придется подняться наружу из шахт, в которых они сейчас укрываются. Без топлива невозможны работа генераторов и обеспечение электроэнергией как систем циркуляции воздуха в глубоких тоннелях, так и пусковых установок ракет, пояснил представитель Армии обороны Израиля.

Напомним, структуры ООН и другие международные организации уже в течение нескольких недель требуют, чтобы в Газу вновь начались поставки топлива. В частности, 24 октября гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал израильские власти возобновить подачу электричества, воды и топлива жителям анклава. 29 октября стало известно, что Израиль увеличил объемы подачи воды в сектор Газа до 28,5 млн литров воды в сутки, запустив второй из трех трубопроводов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыОбострение палестино-израильского конфликта
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Позор смывается кровью!» Были ли в СССР подпольные детские организации?
Смерть Адама Джонсона. В Великобритании хоккеисту перерезали горло на льду
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта