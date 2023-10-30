В ЦАХАЛ заявили, что Израиль не пустит топливо в сектор Газа

«Мы не позволим поставлять топливо в Газу, и нас к этому ничто не обязывает. Мы не хотим, чтобы ХАМАС использовал его против нас», — приводит его слова, сказанные на брифинге в Женеве, РИА Новости.
Ранее израильские военные эксперты объяснили запрет на поставки топлива в сектор Газа расчетами на то, что членам группировки ХАМАС придется подняться наружу из шахт, в которых они сейчас укрываются. Без топлива невозможны работа генераторов и обеспечение электроэнергией как систем циркуляции воздуха в глубоких тоннелях, так и пусковых установок ракет, пояснил представитель Армии обороны Израиля.
Напомним, структуры ООН и другие международные организации уже в течение нескольких недель требуют, чтобы в Газу вновь начались поставки топлива. В частности, 24 октября гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал израильские власти возобновить подачу электричества, воды и топлива жителям анклава. 29 октября стало известно, что Израиль увеличил объемы подачи воды в сектор Газа до 28,5 млн литров воды в сутки, запустив второй из трех трубопроводов.