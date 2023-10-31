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Палестино-израильский конфликт
00:56 (мск), источник: © РИА Новости

Офис Зеленского раскрыл детали переговоров с американскими конгрессменами

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Двухпартийная делегация Палаты представителей Конгресса США во время визита в Киев обсудила с Владимиром Зеленским и его командой первоочередные оборонные нужды украинской армии, конгрессмены заявили, что осведомлены о нехватке снарядов калибра 155 миллиметров у ВСУ, ответив, что они нужны и Израилю, сообщает пресс-служба Офиса Зеленского.

Источник: Reuters

Сообщается, что в понедельник Зеленский принял двухпартийную делегацию находящихся в Киеве с визитом Палаты представителей Конгресса США в составе Джеймса Френча Гилла, Майкла Куигли и Стивена Линча.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы продолжения действенной и всесторонней поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов. Зеленский подробно проинформировал американскую делегацию о ситуации на передовой и первоочередных потребностях сил обороны Украины», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.

В свою очередь Майкл Куигли (демократ от штата Иллинойс), подтвердил, что время от времени случаются «очень неприятные ситуации» в контексте принятия решения о выделении помощи Киеву. По его словам, есть определенные предостережения для киевского режима в контексте «разделение мнений в направлении помощи».

«Нужны любые аргументы (со стороны Киева — ред.) о важности и экономической, и гуманитарной помощи. Второе, война продемонстрировала нам потребность в необходимых ресурсах, которые мы выделяли на конфликт, Я понимаю, что есть необходимость в снарядах 155 миллиметров, но Израилю они тоже нужны». — резюмировал Куигли в видео, опубликованном в Telegram-канале офиса Зеленского.

Куигли намекнул, что Украине, как об этом не раз заявляло политическое руководство, пора и становится более самодостаточной в вопросе производства оружия и снарядов.

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