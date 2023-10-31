Офис Зеленского раскрыл детали переговоров с американскими конгрессменами

Сообщается, что в понедельник Зеленский принял двухпартийную делегацию находящихся в Киеве с визитом Палаты представителей Конгресса США в составе Джеймса Френча Гилла, Майкла Куигли и Стивена Линча.
«В ходе встречи были обсуждены вопросы продолжения действенной и всесторонней поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов. Зеленский подробно проинформировал американскую делегацию о ситуации на передовой и первоочередных потребностях сил обороны Украины», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
В свою очередь Майкл Куигли (демократ от штата Иллинойс), подтвердил, что время от времени случаются «очень неприятные ситуации» в контексте принятия решения о выделении помощи Киеву. По его словам, есть определенные предостережения для киевского режима в контексте «разделение мнений в направлении помощи».
«Нужны любые аргументы (со стороны Киева — ред.) о важности и экономической, и гуманитарной помощи. Второе, война продемонстрировала нам потребность в необходимых ресурсах, которые мы выделяли на конфликт, Я понимаю, что есть необходимость в снарядах 155 миллиметров, но Израилю они тоже нужны». — резюмировал Куигли в видео, опубликованном в Telegram-канале офиса Зеленского.
Куигли намекнул, что Украине, как об этом не раз заявляло политическое руководство, пора и становится более самодостаточной в вопросе производства оружия и снарядов.