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Палестино-израильский конфликт
04:46 (мск), источник: © РИА Новости

Посол заявил, что попытки США дестабилизировать Россию будут провалены

ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Любые попытки США подорвать конституционный строй в России, а также межнациональное и межрелигиозное согласие обречены на провал, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Источник: РИА "Новости"

«Вашингтону пора зарубить на носу: любые потуги, направленные на подрыв конституционного строя в нашей стране, а также межнационального и межрелигиозного согласия, которыми Россия отличалась испокон веков, обречены на провал».

Анатолий Антонов
посол РФ в США

Антонов добавил, что американским «псевдостратегам» вместо разжигания конфликтов «не мешало бы озаботиться безопасностью собственных граждан, среди прочего страдающих от эпидемии вооруженного насилия в США, в том числе на почве расовой ненависти».

В понедельник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил журналистам якобы об отсутствии осуждения со стороны руководства РФ инцидента в Дагестане.

По словам российского посла в США, «желчная реакция» американской администрации и местных СМИ на события в Махачкале является «попыткой расшатать этноконфессиональное единство Российской Федерации».

В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 83 задержаны.

В понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане обратился к главам регионов и силовикам, отметив необходимость своевременных действий по защите межнационального и межрелигиозного согласия. Он заявил, что спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан России. По его словам, события, произошедшие в воскресенье вечером в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб. Президент добавил, что киевский режим не перестает удивлять, сегодня он пытается инспирировать погромы в России под руководством «западных покровителей».

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что «дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине», но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона.

Ранее муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Президиум Духовного управления мусульман РФ выступил со специальным обращением в связи с антисемитскими выступлениями, в котором призвал государственные органы незамедлительно и грамотно реагировать на эти события. Он призвал российских мусульман руководствоваться текстом Корана и примерами из жизни пророка Мухаммеда, не поддаваясь на провокационные призывы и сохраняя человечность и любовь к родине.

Первый зампред ДУМ РФ Дамир Мухетдинов сказал РИА Новости, что совершенно неправильно и несправедливо переносить события на Ближнем Востоке в многонациональную и многоконфессиональную Россию. Он напомнил, что в исламе неприемлемы несправедливость, коллективное наказание, суд Линча, а также такие формы расизма и высокомерия, как юдофобия.

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