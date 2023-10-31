Кадыров приказал силовикам жестко подавлять возможные беспорядки

«Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ», — сказал он представителям МВД и Росгвардии на совещании в правительстве республики.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины.
По данным управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, 83 человека задержаны. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.
Как заявил ранее Кадыров, «подобная провокация была пресечена в Чечне». Комментируя дагестанские события, он отметил, что «нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри».