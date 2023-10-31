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12:15 (мск), источник: © РИА Новости

Кадыров приказал силовикам жестко подавлять возможные беспорядки

ГРОЗНЫЙ, 31 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал силовиков немедленно задерживать зачинщиков беспорядков, а если человек не среагировал на три предупредительных выстрела — пустить ему «пулю в лоб».

Источник: © РИА Новости

«Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ», — сказал он представителям МВД и Росгвардии на совещании в правительстве республики.

В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины.

По данным управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, 83 человека задержаны. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.

Как заявил ранее Кадыров, «подобная провокация была пресечена в Чечне». Комментируя дагестанские события, он отметил, что «нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри».

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