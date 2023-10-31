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Палестино-израильский конфликт
15:15 (мск), источник: ТАСС

Итоги совещания по Дагестану, уход западных компаний и выборы. Темы брифинга Пескова

Итоги прошедшего вечером в понедельник совещания по беспорядкам в Дагестане, уход некоторых западных компаний, а также предстоящие президентские выборы стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин продолжает работать в Ново-Огареве.

Во второй половине дня у него ожидается одна публичная встреча, о ней проинформируют позднее.

Об итогах совещания вечером в понедельник

«Совещание было закрытое», поэтому конкретики о его содержании не будет. «По составу участников вы сами можете догадаться, что речь далее пойдет об усилении мер противодействия» вмешательству извне.

«Безусловно, соответствующие органы будут предпринимать следственные действия. И после этого, конечно, ситуация будет анализироваться». «Что необходимо, чтобы такие незаконные проявления минимизировать или исключить полностью в будущем».

Об уходе западных компаний

«Это не связано с падением курса рубля». «Курс рубля, действительно, подвержен волатильности», как и другие валюты, «это нормальный экономический процесс».

«Те компании, которые уходят, выходить они будут на тех условиях, на которых скажут в [правительственной] комиссии»: «свободного выхода быть не может, и комиссия это строго регулирует». С учетом той «квазивойны», которая ведется Западом против РФ, в отношении западных компаний «действует особый режим».

«Россия — по-прежнему страна, которая остается открытой для зарубежных инвестиций. Может быть, кто-то скажет, что это звучит противоречиво — нет, вовсе нет». Хотя одни компании уходят, другие — «проявляют повышенный интерес». «Россия по-прежнему готова создавать комфортные условия для работы иностранных компаний».

О задержании во Франции совладельца «Альфа-Групп»

«Я не знаком с этой ситуацией». «Мы должны получить информацию о задержании гражданина Российской Федерации».

«Если будет на то пожелание задержанного, конечно же, мы будем содействовать защите его прав как гражданина России».

О выдвижении Бориса Надеждина кандидатом в президенты

«Пока нет первого кандидата — первый кандидат будет после того, как он будет зарегистрирован».

«Может появиться разное количество кандидатов», критериям по конституции соответствуют многие.

«Пока еще предвыборная кампания не объявлялась».

О предложениях Турции реформировать ООН

«Мы считаем, что по-прежнему система Организации Объединенных Наций, несмотря на определенную неэффективность, остается единственным и безальтернативным международным механизмом».

«Подобная инициатива, как та, о которой заявляет турецкая сторона, требует международного консенсуса». Возможен ли он, «на этот вопрос может ответить только будущее».

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