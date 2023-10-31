Итоги совещания по Дагестану, уход западных компаний и выборы. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин продолжает работать в Ново-Огареве.
Во второй половине дня у него ожидается одна публичная встреча, о ней проинформируют позднее.
«Совещание было закрытое», поэтому конкретики о его содержании не будет. «По составу участников вы сами можете догадаться, что речь далее пойдет об усилении мер противодействия» вмешательству извне.
«Безусловно, соответствующие органы будут предпринимать следственные действия. И после этого, конечно, ситуация будет анализироваться». «Что необходимо, чтобы такие незаконные проявления минимизировать или исключить полностью в будущем».
Об уходе западных компаний
«Это не связано с падением курса рубля». «Курс рубля, действительно, подвержен волатильности», как и другие валюты, «это нормальный экономический процесс».
«Те компании, которые уходят, выходить они будут на тех условиях, на которых скажут в [правительственной] комиссии»: «свободного выхода быть не может, и комиссия это строго регулирует». С учетом той «квазивойны», которая ведется Западом против РФ, в отношении западных компаний «действует особый режим».
«Россия — по-прежнему страна, которая остается открытой для зарубежных инвестиций. Может быть, кто-то скажет, что это звучит противоречиво — нет, вовсе нет». Хотя одни компании уходят, другие — «проявляют повышенный интерес». «Россия по-прежнему готова создавать комфортные условия для работы иностранных компаний».
О задержании во Франции совладельца «Альфа-Групп»
«Я не знаком с этой ситуацией». «Мы должны получить информацию о задержании гражданина Российской Федерации».
«Если будет на то пожелание задержанного, конечно же, мы будем содействовать защите его прав как гражданина России».
О выдвижении Бориса Надеждина кандидатом в президенты
«Пока нет первого кандидата — первый кандидат будет после того, как он будет зарегистрирован».
«Может появиться разное количество кандидатов», критериям по конституции соответствуют многие.
«Пока еще предвыборная кампания не объявлялась».
О предложениях Турции реформировать ООН
«Мы считаем, что по-прежнему система Организации Объединенных Наций, несмотря на определенную неэффективность, остается единственным и безальтернативным международным механизмом».
«Подобная инициатива, как та, о которой заявляет турецкая сторона, требует международного консенсуса». Возможен ли он, «на этот вопрос может ответить только будущее».