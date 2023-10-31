13:56 (мск), источник: ТАСС
Комиссия Думы просит снять полномочия с депутатов Власова и Белоусова
МОСКВА, 31 октября /ТАСС/. Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, и мандатным вопросам рекомендовала палате снять полномочия с депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду»). Об этом журналистам сообщил первый зампредседателя комиссии Юрий Синельщиков (фракция КПРФ).