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13:56 (мск), источник: ТАСС

Комиссия Думы просит снять полномочия с депутатов Власова и Белоусова

МОСКВА, 31 октября /ТАСС/. Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, и мандатным вопросам рекомендовала палате снять полномочия с депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду»). Об этом журналистам сообщил первый зампредседателя комиссии Юрий Синельщиков (фракция КПРФ).

Источник: РИА "Новости"

«Рекомендовали снять полномочия с одного и со второго», — сказал он по итогам заседания комиссии.

Мандатная комиссия Госдумы направит свое решение по снятию полномочий с депутатов Власова и Белоусова в Совет Думы, сообщил председатель комиссии.

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