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14:21 (мск), источник: © РИА Новости

ФСО предупредила москвичей о ежегодных учениях 1−3 ноября

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. ФСО с 1 по 3 ноября проведет ежегодные учения, основные этапы пройдут у зданий администрации президента, правительства, парламента, говорится в информационном сообщении Отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

Источник: © РИА Новости

«С 1 по 3 ноября 2023 года в г. Москве пройдут плановые ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны Российской Федерации. Учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основные этапы пройдут на территории Дома правительства, комплекса зданий администрации президента РФ, Совета Федерации и Госдумы. Подчеркивается, что в ходе учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности.

«Обращаем внимание, что для реализации ряда вводных во время проведения учений возможно использование бронированной техники подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Введение каких-либо ограничений для перемещения граждан при этом не планируется», — подчеркивается в сообщении.

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