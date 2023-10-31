Патрушев: параллельный импорт мешает отечественным разработкам

«Не способствует повышению инновационной активности в реальном секторе экономики отсутствие обоснований дальнейшего использования механизма параллельного импорта, который во многом выполнил свою роль по стабилизации ситуации на рынке товаров», — приводит его слова «РИА Новости».
Говоря о ситуации в Сибири, Патрушев назвал незначительным рост инвестиционной и инновационной активности компаний, в частности на рынках наукоемкой и технологичной продукции, а также заявил об отсутствии экономически обоснованного баланса между внутренним потреблением, экспортом и импортом промтоваров.
По его оценке, бизнес продолжает отдавать предпочтение покупке из-за рубежа уже готовой продукции, а не заниматься перспективными разработками на основе имеющегося в РФ научно-технического потенциала.
Параллельный импорт предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. В РФ эта мера начала действовать 29 марта 2022 г. в ответ на западные санкции. В сентябре механизм был продлен на 2023 г. В список продукции для ввоза по параллельному импорту входят товары производителей электроники (Apple, Samsung, Intel, Asus и др.), автомобилей (Porsche, Jaguar, Rolls-Royce и др.), редкоземельных металлов, спортинвентаря и др.
К концу 2022 г. объем параллельного импорта превысил $20 млрд, говорил руководитель ФТС Владимир Булавин. По его словам, всего ввезли 2,4 млн т товаров, в основном автомобили, станки и оборудование.