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19:06 (мск), источник: © РИА Новости

В Палестине заявили о 400 погибших и раненных при ударе по лагерю беженцев

ГАЗА, 31 окт — РИА Новости. Не менее 400 человек погибли и ранены в результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа, сообщило министерство внутренних дел Газы. Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на медицинский источник сообщал, что более 100 человек погибли в результате израильского удара по лагерю беженцев Джебалия в северной части Газы.

Источник: AFP 2023

«По первоначальным данным, число жертв резни в лагере Джебалия составляет 400 погибших и раненых», — говорится в заявлении МВД Газы.

Министерство добавило, что среди жертв большое число женщин и детей.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.

В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200−250 пленных.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

Следите за развитием темыОбострение палестино-израильского конфликта
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