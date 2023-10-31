«Хамас» пообещал освободить несколько заложников-иностранцев в ближайшие дни

«Ряд стран через посредников вмешались с целью освобождения удерживаемых в Газе лиц, являющихся гражданами иностранных государств. Нам поступили просьбы этих стран. Мы уведомили посредников о том, что мы освободим несколько иностранцев в ближайшие дни», — говорится в сообщении «Хамаса».
28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил второй этап войны с «Хамасом», цели которого — уничтожение боевиков и освобождение заложников. Накануне в ходе наземной операции была освобождена рядовая израильской армии Ори Магидиш. Сегодня, 31 октября, израильский премьер объявил третий этап войны.
По данным Армии обороны Израиля от 29 октября, в плену «Хамаса» были 239 человек. Ранее «Хамас» освободил двух гражданок США и двух пожилых израильтянок. Среди заложников могут быть восемь россиян. Боевики «Хамаса» после переговоров в Москве говорили о готовности отпустить заложников-россиян.