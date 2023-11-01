Колумбия и Чили отзывают своих послов из Израиля на фоне конфликта с Палестиной

Политики обвинили ЦАХАЛ в нарушении гуманитарного права при обстрелах сектора Газа. По словам Петро, Израиль учинил в эксклаве настоящую резню, которая делает невозможным присутствие посла.
«Я решил отозвать нашего посла в Израиле для консультаций. Если Израиль не остановит резню палестинского народа, мы не сможем там находиться», — написал колумбийский лидер в соцсетях.
Борич же подчеркнул, что ЦАХАЛ действует по методу коллективного наказания гражданского населения. Подобная политика неприемлема, отметил президент южноамериканского государства, призвав стороны конфликта к немедленному прекращению огня.
Днём ранее Израиль нанёс удар по лагерю беженцев, где мог находиться высокопоставленный представитель ХАМАС. В результате обстрела погибли и получили ранения около 400 мирных граждан. Большинство пострадавших — женщины и дети.