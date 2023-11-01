Главное
Палестино-израильский конфликт
08:39 (мск), источник: Газета.Ру

В США заявили, что Россия наращивает давление на ПВО Запада

Российская Федерация наращивает давление на противовоздушную оборону (ПВО) Запада в Европе. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

Источник: AP 2023

Как говорится в статье, Россия производит «в разы больше ракет “земля-воздух”», чем это делают США. РФ также «в несколько раз увеличила производство современных ракет малой дальности для комплекса “Искандер”. Этим Российская Федерация “значительна увеличила давление на и так ограниченные возможности противовоздушной обороны Запада в Европе”, сказано в публикации.

Издание также указывает, что Вооруженные силы Соединенных Штатов слишком медленно получают новые зенитно-ракетные комплексы, в то время как РФ и Китай продолжают расширять возможности своих ракет. США активно разворачивают комплексы ПВО на Ближнем Востоке, что делает Запад более уязвимым в других регионах планеты, отмечает MWM.

До этого российскую армию поставили на первое место в списке сильнейших вооруженных сил в мире. К выводу о том, что ВС РФ являются самой сильной армией на планете, пришли аналитики U.S. News & World Report. Рейтинг опубликован на одноименном портале.

По версии исследователей, Россия заслужила оценки в 100 баллов в категориях «лидер» и «мощь вооруженных сил».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россиянин заявил в полицию на жену-учительницу, совратившую школьника
Врачи рассказали о последствиях уменьшения срока для проведения аборта
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта