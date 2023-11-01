08:39 (мск), источник: Газета.Ру
В США заявили, что Россия наращивает давление на ПВО Запада
Российская Федерация наращивает давление на противовоздушную оборону (ПВО) Запада в Европе. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).
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Как говорится в статье, Россия производит «в разы больше ракет “земля-воздух”», чем это делают США. РФ также «в несколько раз увеличила производство современных ракет малой дальности для комплекса “Искандер”. Этим Российская Федерация “значительна увеличила давление на и так ограниченные возможности противовоздушной обороны Запада в Европе”, сказано в публикации.
Издание также указывает, что Вооруженные силы Соединенных Штатов слишком медленно получают новые зенитно-ракетные комплексы, в то время как РФ и Китай продолжают расширять возможности своих ракет. США активно разворачивают комплексы ПВО на Ближнем Востоке, что делает Запад более уязвимым в других регионах планеты, отмечает MWM.
До этого российскую армию поставили на первое место в списке сильнейших вооруженных сил в мире. К выводу о том, что ВС РФ являются самой сильной армией на планете, пришли аналитики U.S. News & World Report. Рейтинг опубликован на одноименном портале.
По версии исследователей, Россия заслужила оценки в 100 баллов в категориях «лидер» и «мощь вооруженных сил».