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09:45 (мск), источник: ТАСС

Макрон прибыл в Астану

АСТАНА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл с официальным визитом в казахстанскую столицу, где пройдут его переговоры с лидером республики Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

Источник: AP 2023

«В аэропорту столицы высокого гостя встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. В ходе краткой беседы глава правительства выразил уверенность, что данный визит придаст новый импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства между Астаной и Парижем», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также обсудят вопросы международной и региональной повестки.

В администрации главы французского государства ранее отметили, что на переговорах с президентом Казахстана наряду с международными и региональными вопросами важное место займут перспективы укрепления экономических связей двух стран, в частности развитие торговли и расширение инвестиций, развитие сотрудничества в сфере энергетики.

После Казахстана Макрон вместе с министрами и главами крупных корпораций посетит Узбекистан.

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