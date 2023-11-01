Медведев заявил, что инвестиции Carlsberg теперь работают на бюджет России

«Датские пивовары из “Карлсберга” типа обиделись, что их долю в российском бизнесе передали в управление российскому государству. Как же это приятно! Наконец-то шавки осознали свою роль в цирке уродов и надрывно скулят. Нашу кормушку отдали другим!» — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он обратил внимание на то, что компания ранее, как и другой западный бизнес, сама все бросила в России по политическим причинам, прекратила работу и поставки, отказалась от исполнения своих обязательств в отношении российских контрагентов.
«И думали, их не тронут. Мы вам — санкции, а украинскому режиму — оружие, но вы нашу собственность не трогайте или как минимум дайте выгодно продать. Хрен вам, а не деньги!» — заявил замглавы СБ.
Он добавил: «И спасибо за инвестиции, которые работают теперь на Россию, наполняя ее бюджет. Крепкий бюджет — помощь фронту. В этом плане и бессмысленные датчане вносят свою лепту в современное российское оружие».
Пивоваренная компания Carlsberg Group 3 октября уведомила «Балтику» о расторжении лицензионных соглашений, которые позволяют компании РФ производить и продавать всю продукцию Carlsberg, включая международные и региональные бренды. Как пояснили тогда в компании, расторжение лицензионных соглашений — ответ на указ президента РФ.
16 июля на официальном портале правовых актов опубликовали указ президента РФ Владимира Путина о передаче доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и в пивоваренной компании «Балтика» во временное управление Росимущества.
В список включены 98,56% в капитале ООО «Пивоваренная компания “Балтика”, принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag (шведская структура Carlsberg), 1,35%, принадлежащие ООО “Хоппи юнион” (им также владеет Carlsberg Sverige), а также 0,09%, принадлежащие Carlsberg Deutschland GmbH (немецкая “дочка” Carlsberg).