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11:39 (мск), источник: ТАСС

Медведев заявил, что инвестиции Carlsberg теперь работают на бюджет России

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев с сарказмом поблагодарил Carlsberg за инвестиции в РФ и помощь фронту. Так политик прокомментировал заявление главы компании о «краже» его бизнеса в России и введение временного управления в пивоваренной компании «Балтика».

Источник: РИА "Новости"

«Датские пивовары из “Карлсберга” типа обиделись, что их долю в российском бизнесе передали в управление российскому государству. Как же это приятно! Наконец-то шавки осознали свою роль в цирке уродов и надрывно скулят. Нашу кормушку отдали другим!» — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание на то, что компания ранее, как и другой западный бизнес, сама все бросила в России по политическим причинам, прекратила работу и поставки, отказалась от исполнения своих обязательств в отношении российских контрагентов.

«И думали, их не тронут. Мы вам — санкции, а украинскому режиму — оружие, но вы нашу собственность не трогайте или как минимум дайте выгодно продать. Хрен вам, а не деньги!» — заявил замглавы СБ.

Он добавил: «И спасибо за инвестиции, которые работают теперь на Россию, наполняя ее бюджет. Крепкий бюджет — помощь фронту. В этом плане и бессмысленные датчане вносят свою лепту в современное российское оружие».

Пивоваренная компания Carlsberg Group 3 октября уведомила «Балтику» о расторжении лицензионных соглашений, которые позволяют компании РФ производить и продавать всю продукцию Carlsberg, включая международные и региональные бренды. Как пояснили тогда в компании, расторжение лицензионных соглашений — ответ на указ президента РФ.

16 июля на официальном портале правовых актов опубликовали указ президента РФ Владимира Путина о передаче доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и в пивоваренной компании «Балтика» во временное управление Росимущества.

В список включены 98,56% в капитале ООО «Пивоваренная компания “Балтика”, принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag (шведская структура Carlsberg), 1,35%, принадлежащие ООО “Хоппи юнион” (им также владеет Carlsberg Sverige), а также 0,09%, принадлежащие Carlsberg Deutschland GmbH (немецкая “дочка” Carlsberg).

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