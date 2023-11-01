В Кремле прокомментировали возвращение Фридмана в Россию

Ранее российский бизнесмен Михаил Фридман сообщил, что переехал в Израиль из Великобритании, но на фоне эскалации в стране поехал в Москву. Позже Песков заявлял журналистам, что возвращение Фридмана в Россию не является чем-то необычным, так как Фридман — гражданин РФ и, как и любой гражданин, может уезжать из России, возвращаться и жить в ней.
«Во-первых, это не олигарх, это совершенно неправильная трактовка. Это предприниматель, бизнесмен, крупный бизнесмен, есть и бизнесмены меньше, которые то уезжают, то возвращаются. Это нормальный процесс. Граждане России ездят по всему миру, но родина у них одна», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают «возвращение олигарха».