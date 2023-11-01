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12:34 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле прокомментировали возвращение Фридмана в Россию

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Михаил Фридман — не олигарх, а крупный бизнесмен, россияне ездят по всему миру, это нормальный процесс, но родина у всех одна, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Ранее российский бизнесмен Михаил Фридман сообщил, что переехал в Израиль из Великобритании, но на фоне эскалации в стране поехал в Москву. Позже Песков заявлял журналистам, что возвращение Фридмана в Россию не является чем-то необычным, так как Фридман — гражданин РФ и, как и любой гражданин, может уезжать из России, возвращаться и жить в ней.

«Во-первых, это не олигарх, это совершенно неправильная трактовка. Это предприниматель, бизнесмен, крупный бизнесмен, есть и бизнесмены меньше, которые то уезжают, то возвращаются. Это нормальный процесс. Граждане России ездят по всему миру, но родина у них одна», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают «возвращение олигарха».

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