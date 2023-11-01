Вучич распустил парламент Сербии и назначил внеочередные выборы

«Мы живем в трудное для всего мира время, во время глобальных вызовов, войн и конфликтов, во время, когда нам всем необходимо объединиться в борьбе за сохранение жизненно важных национальных и государственных интересов», — сказал Вучич в видеообращении и предупредил о скором давлении на страну по вопросу Косово и Метохии.
Сербский президент назвал электоральный процесс способом цивилизованно представить разные идеи, взгляды, программы, которые должны соревноваться.
Предложение о роспуске Национального собрания и назначении выборов депутатов правительство страны направило Вучичу в понедельник, 30 октября. Назначение новых выборов правительство мотивировало многочисленными просьбами «со стороны части общественности», а также просьбами оппозиционных партий.
«Проведение новых парламентских выборов в существующих обстоятельствах обеспечит более высокую степень демократии, снизит напряженность, возникающую в обществе, остановит разжигание ненависти, а также подтвердит право свободно выражать мнения и взгляды по определенным политическим, экономическим и другим вопросам, включая дальнейшее утверждение европейских ценностей», — цитирует РТС текст предложения.
Новый виток эскалации на севере Косово продолжается с 24 сентября, когда у села Банска местные сербы попытались возвести баррикады, однако были разогнаны косовской полицией. Тогда погибли три серба, причем двое — от снайперских выстрелов, говорил Вучич. Власти Косово обвинили в инциденте 30 «хорошо вооруженных людей», которые напали на полицейский патруль, заметивший баррикады. В результате нападения был убит один и ранены два офицера.
В конце сентября в Белом доме выразили опасение «значительным развертыванием сербских войск вдоль границы с Косово» и «беспрецедентным размещением» артиллерии, танков и пехоты.
Белград подчеркивает, что не наращивает, а сокращает численность вооруженных сил у границы с Косово. Сербские власти настаивают, что планов вводить армию на территорию этого региона нет. «Каким образом это было бы выгодно Белграду? В чем была бы цель [эскалации конфликта]? Растоптать ту позицию, которую мы отстаивали в течение целого года? За день? Сербия не хочет войны», — говорил Вучич.