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12:56 (мск), источник: © РИА Новости

Глава Минцифры поддержал создание кибервойск в России

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев поддержал идею создания кибервойск в России, это может стать одним из вариантов службы для контрактников, заявил он во время интервью CNews.

Источник: © РИА Новости

«У нас действует отсрочка для граждан, работающих в IТ-компаниях аккредитованных, до 30 лет. … По планам создания кибервойск, я в этом смысле точно их поддерживаю. Просто нам надо определиться, чтобы это не касалось отсрочки (для IT-специалистов из аккредитованных компаний — ред.), … у нас же сейчас очень много контрактников, и это очень хорошо работающая мера», — сказал Шадаев.

По его словам, если говорить о кибервойсках в рамках контрактной службы, «то, наверное, можно обсуждать, чтобы идти и заключать договор в войсках спецвида, связанных с киберобеспечением». «Надеюсь, что этот вопрос Минобороны активно прорабатывает», — добавил глава Минцифры.

Ранее в июне депутат Госдумы Антон Горелкин предложил в своем Telegram-канале подумать о формировании в структуре Росгвардии подразделения кибервойск.

Также в марте 2022 года замглавы Минпромторга Василий Шпак предложил подумать о создании в России кибервойск и гособоронзаказа в этой сфере. По его словам, разработчики могли бы, не получив отсрочку от армии, а получив занятость и развивая свои профессиональные компетенции, приносить пользу своей стране, развивая патриотические качества.

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