Глава Минцифры поддержал создание кибервойск в России

«У нас действует отсрочка для граждан, работающих в IТ-компаниях аккредитованных, до 30 лет. … По планам создания кибервойск, я в этом смысле точно их поддерживаю. Просто нам надо определиться, чтобы это не касалось отсрочки (для IT-специалистов из аккредитованных компаний — ред.), … у нас же сейчас очень много контрактников, и это очень хорошо работающая мера», — сказал Шадаев.
По его словам, если говорить о кибервойсках в рамках контрактной службы, «то, наверное, можно обсуждать, чтобы идти и заключать договор в войсках спецвида, связанных с киберобеспечением». «Надеюсь, что этот вопрос Минобороны активно прорабатывает», — добавил глава Минцифры.
Ранее в июне депутат Госдумы Антон Горелкин предложил в своем Telegram-канале подумать о формировании в структуре Росгвардии подразделения кибервойск.
Также в марте 2022 года замглавы Минпромторга Василий Шпак предложил подумать о создании в России кибервойск и гособоронзаказа в этой сфере. По его словам, разработчики могли бы, не получив отсрочку от армии, а получив занятость и развивая свои профессиональные компетенции, приносить пользу своей стране, развивая патриотические качества.