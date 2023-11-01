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13:32 (мск), источник: ТАСС

Возвращение бизнесменов и «сверка часов» с экономическим блоком. Темы брифинга Пескова

Возвращение предпринимателей в Россию, совещание по экономическим вопросам и визит французского президента Эмманюэля Макрона в Казахстан стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2023

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Ново-Огареве.

Во второй половине дня он по видеосвязи проведет совещание по экономическим вопросам, это будет «традиционная сверка часов».

Во встрече примут участие премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов и зампред правительства Дмитрий Григоренко, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, министры экономического развития и финансов Максим Решетников и Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и помощник главы государства Максим Орешкин.

Выступление Путина будет открытым.

О возвращении бизнесменов в РФ

Вернувшийся в Россию Михаил Фридман «не олигарх, это совершенно неправильная трактовка»: «Это предприниматель».

«Есть бизнесмены меньше, которые то уезжают за границу, то возвращаются».

«Граждане России ездят по всему миру, но Родина у них одна».

О визите Макрона в Казахстан

В Кремле не видят ничего плохого в визите Макрона в Астану: «Казахстан — это суверенное государство и, конечно же, развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению».

«Мы развиваем с Казахстаном наши собственные отношения, коими очень дорожим».

Франция может искать в Казахстане альтернативы урану из России, но «позиции российской стороны на этом рынке очень трудно переоценить».

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