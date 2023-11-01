Возвращение бизнесменов и «сверка часов» с экономическим блоком. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин работает в Ново-Огареве.
Во второй половине дня он по видеосвязи проведет совещание по экономическим вопросам, это будет «традиционная сверка часов».
Во встрече примут участие премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов и зампред правительства Дмитрий Григоренко, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, министры экономического развития и финансов Максим Решетников и Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и помощник главы государства Максим Орешкин.
Выступление Путина будет открытым.
Вернувшийся в Россию Михаил Фридман «не олигарх, это совершенно неправильная трактовка»: «Это предприниматель».
«Есть бизнесмены меньше, которые то уезжают за границу, то возвращаются».
«Граждане России ездят по всему миру, но Родина у них одна».
В Кремле не видят ничего плохого в визите Макрона в Астану: «Казахстан — это суверенное государство и, конечно же, развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению».
«Мы развиваем с Казахстаном наши собственные отношения, коими очень дорожим».
Франция может искать в Казахстане альтернативы урану из России, но «позиции российской стороны на этом рынке очень трудно переоценить».