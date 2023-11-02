«К сожалению»: Маск резко отреагировал на статью об Украине

Сакс опубликовал пост в соцсети X, где назвал «моментом Кронкайта» публикацию издания Time, посвященную ситуации на Украине с откровениями советников Владимира Зеленского. Так, окружение указало на «помешанность» Зеленского идеей победить Россию, назвав при этом военные цели Украины нереалистичными, потери ВСУ — ошеломляющими, а коррупцию в стране — неконтролируемой.
По мнению Сакса, публикацию можно сравнить с отчетом популярного американского журналиста Уолтера Кронкайта, который в разгар войны во Вьетнаме, посетив эту страну, выступил за прекращение конфликта, из-за чего курс Вашингтона на продолжение войны лишился поддержки американцев.
«Теперь, когда истина ясна и неоспорима, последуем ли мы хорошему совету Кронкайта относительно (и. — ред.) этой войны? Будем ли мы стремиться заключить почетный мир и спасти украинский народ от дальнейшей ненужной бойни? Или мы так и останемся запертыми в бункере “заблуждений” Зеленского — психологически, если не физически, — ожидая неизбежного конца?» — задался вопросом Сакс.
«К сожалению, этот анализ верен», — написал Маск под постом бизнесмена.
В понедельник издание Time выпустило статью с комментариями Зеленского и представителями его команды, в которой говорится, что убежденность Зеленского в предполагаемой победе, даже несмотря на неудачи в боевых действиях, мешает попыткам его команды выступить с новой стратегией и идеями. Также в материале говорится, что Украине не хватит людей, чтобы использовать западное оружие, даже если США и их союзники поставят все обещанное вооружение, при этом местные чиновники «воруют так, будто завтра не наступит».