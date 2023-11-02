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Палестино-израильский конфликт
09:16 (мск), источник: РБК

Небензя заявил об отсутствии права Израиля на самооборону

Израиль, будучи страной-оккупантом, не имеет права на самооборону, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе 10-й чрезвычайной спецсессии. Его слова приводит агентство «РИА Новости».

Источник: AP 2023

Он отметил, что западных стран, в том числе США, хватает только на то, чтобы «твердить о якобы имеющемся у Израиля праве на самооборону, хотя как у оккупирующей державы у него такого права нет, что подтверждено консультативным заключением Международного суда в 2004 году».

Небензя добавил, что западные страны никак не комментируют израильские «удары по гражданским объектам, включая больницы» и «гибель тысяч детей», хотя в «иных ситуациях призывают “к соблюдению гуманитарного права” и “налагают санкции”».

7 октября, в день нападения боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль, президент США Джо Байден заявил, что Израиль имеет право защищать себя. Соединенные Штаты выступили в поддержку Израиля «перед лицом террористического нападения».

В тот же день президент Палестины Махмуд Аббас сказал, что палестинский народ тоже имеет право на самооборону, «защищаться от терроризма поселенцев и оккупационных сил» Израиля.

Палестинская автономия фактически расколота на два анклава: возглавляемое Аббасом Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) управляет территорией Западного берега реки Иордан, а ХАМАС — сектором Газа.

Президент России Владимир Путин отметил, что Москва всегда выступала за исполнение решений Совета Безопасности ООН, то есть за создание двух суверенных стран — Израиля и Палестины.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с Путиным заявил, что Тель-Авив намерен уничтожить военный и управленческий потенциал боевиков ХАМАС.

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