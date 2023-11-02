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11:21 (мск), источник: © РИА Новости

Глава Дагестана доложил Путину о мерах наказания для участников беспорядков

МАХАЧКАЛА, 2 ноя — РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что доложил президенту Владимиру Путину, какое наказание грозит организаторам и участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Источник: РИА "Новости"

«Будут привлечены к ответственности те, кто попадает под соответствующие статьи или уголовного, или административного правонарушения. И Владимиру Владимировичу я об этом сказал».

Сергей Меликов
глава Дагестана

Как подчеркнул Меликов, он не выступает за наказание всех без суда и следствия.

«Я призываю к тому, о чем сказал Владимир Владимирович, о чем сказал глава Следственного комитета — объективно разобраться и объективно наказать в первую очередь тех, кто организовал, спровоцировал это мероприятие и вовлек туда людей», — объяснил глава региона.

Он добавил, что виновные не должны уйти от ответственности, «а тот, кто не виноват, не должен этой ответственности подвергнуться».

В воскресенье вечером жители Махачкалы прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ, куда прибыл рейс из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины. Начались беспорядки.

Авиагавань временно закрыли, самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы. На место прибыли силовики, и вскоре Росавиация сообщила об освобождении ВПП от несанкционированно проникших людей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков. Установлены личности 150 человек, 83 из них задержали. Накануне суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до десяти суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы.

В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что события в Дагестане инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб. По его словам, спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан, а также межнационального и межрелигиозного согласия.

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