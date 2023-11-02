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17:02 (мск), источник: © РИА Новости

Тяжелый выбор. В Японии пришли в ужас от последствий санкций против России

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Япония может лишиться важных ресурсов из-за введения санкций против России, пишет профессор Университета общественного благосостояния и гуманитарных наук Тохоку Масатака Тамаи в статье для Nihon Keizai.

Источник: Reuters

«Япония находится в сложном положении. Разработка ресурсов — это одна из главных энергетических проблем. Для Японии, небогатой ресурсами небольшой страны, важно контролировать этот вопрос», — говорится в материале.

Как отметил Тамаи, Токио уже понес убытки после того, как производство автомобилей пришлось приостановить и свернуть из-за санкций против Москвы, в результате чего был потерян один из рынков сбыта японских легковых машин.

Если страна из-за санкций прекратит свое участие в разработке месторождений природного газа в Сахалинской области («Сахалин-2») и на полуострове Ямал, выходящем к Северному Ледовитому океану, то это серьезно повлияет на Японию, подчеркнул профессор.

С начала введения санкций Япония в общей сложности объявила о заморозке активов 987 человек из России, в том числе 304 человек из новых регионов и Крыма, 129 организаций, 12 банков. Кроме того, Токио ввел запрет на экспорт в отношении 437 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью.

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