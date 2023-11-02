Армения предложила России соглашение, которое позволит обойти Римский статут

«За несколько месяцев до ратификации Римского статута мы предложили России подписать двустороннее соглашение, чтобы наши межгосударственные правоотношения не подвергались проверке в международных структурах, чтобы ратификация не повлияла на наши отношения. Ответа, по сути, мы пока не получили, но до вступления Римского статута в силу еще есть много времени. Юридически мы можем иметь соглашение, исключающее применение решений международного суда по вопросам, касающимся двух стран», — заявил он.
Парламент Армении 3 октября проголосовал за ратификацию Римского статута МУС. За это решение проголосовали 60 депутатов, против — 20.
Оппозиционные фракции «Армения» и «Честь имею», которые бойкотировали обсуждение вопроса, вернулись в зал заседаний и проголосовали против. Они отметили, что принятие документа не имеет ничего общего с интересами Армении и преследует геополитические цели.
В Москве присоединение Армении к Римскому статуту назвали абсолютно недружественным шагом. Как заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, МУС, издавший некоторое время назад ордера на арест представителей высшего российского руководства, не имеет ничего общего с правосудием, это политизированная прозападная структура, выполняющая заказы по уголовному преследованию неугодных западу фигур. При этом Галузин подчеркнул, что эти ордера «абсолютно юридически ничтожны».
В свою очередь Пашинян заявил, что Ереван не меняет внешнеполитического вектора. Он отметил, что вопрос ратификации Римского статута никак не направлен против России и был запущен до выдачи МУС ордера на арест президента РФ Владимира Путина. По его словам, Римский статут предоставляет возможность регулирования отношений с отдельными странами на двусторонней основе.