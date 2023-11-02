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Палестино-израильский конфликт
13:59 (мск), источник: ТАСС

Армения предложила России соглашение, которое позволит обойти Римский статут

ЕРЕВАН, 2 ноября. /ТАСС/. Армения предложила России подписать межгосударственное соглашение, которое позволит обойти требования Римского статута Международного уголовного суда. Об этом на брифинге заявил вице-спикер парламента, член правления партии премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» Акоп Аршакян.

Источник: AP 2023

«За несколько месяцев до ратификации Римского статута мы предложили России подписать двустороннее соглашение, чтобы наши межгосударственные правоотношения не подвергались проверке в международных структурах, чтобы ратификация не повлияла на наши отношения. Ответа, по сути, мы пока не получили, но до вступления Римского статута в силу еще есть много времени. Юридически мы можем иметь соглашение, исключающее применение решений международного суда по вопросам, касающимся двух стран», — заявил он.

Парламент Армении 3 октября проголосовал за ратификацию Римского статута МУС. За это решение проголосовали 60 депутатов, против — 20.

Оппозиционные фракции «Армения» и «Честь имею», которые бойкотировали обсуждение вопроса, вернулись в зал заседаний и проголосовали против. Они отметили, что принятие документа не имеет ничего общего с интересами Армении и преследует геополитические цели.

В Москве присоединение Армении к Римскому статуту назвали абсолютно недружественным шагом. Как заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, МУС, издавший некоторое время назад ордера на арест представителей высшего российского руководства, не имеет ничего общего с правосудием, это политизированная прозападная структура, выполняющая заказы по уголовному преследованию неугодных западу фигур. При этом Галузин подчеркнул, что эти ордера «абсолютно юридически ничтожны».

В свою очередь Пашинян заявил, что Ереван не меняет внешнеполитического вектора. Он отметил, что вопрос ратификации Римского статута никак не направлен против России и был запущен до выдачи МУС ордера на арест президента РФ Владимира Путина. По его словам, Римский статут предоставляет возможность регулирования отношений с отдельными странами на двусторонней основе.

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