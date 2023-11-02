СМИ сообщили о реакции премьера Италии на разговор с российскими пранкерами

«В ближайшее время ожидаются меры, и не исключено, что голова (дипломатического советника премьера Франческо Марии. — Прим. ред.) Тало может полететь с плеч», — говорится в сообщении.
Накануне российские пранкеры сообщили, что поговорили с Мелони о конфликте на Украине и миграционной проблеме, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Во время разговора премьер Италии признала, что ВСУ не добились успеха в контрнаступлении, которое принципиально не изменило ситуацию на поле боя.
При этом, по словам политика, от конфликта «чувствуется сильная усталость со всех сторон». Мелони отметила, что он может затянуться на долгие годы, если Запад в ближайшее время не найдет решение по его завершению.
Как добавила премьер, Италия и ее союзники близки «к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход».
Кроме того, она заявила, что Киев имеет право на героизацию нацизма.
Портал Affaritaliani назвал ситуацию с розыгрышем «сенсационной ошибкой, которая подвергла Мелони насмешкам со стороны россиян по такому деликатному вопросу, как украинский кризис».
Как отметили в пресс-службе итальянского Совмина, офис дипсоветника Тало ввел в заблуждение «самозванец». При этом офис сожалеет, что Вован и Лексус смогли поговорить по телефону с Мелони.
Как сообщила газета la Repubblica, заявление правительственного Дворца Киджи означает, что возглавляемая Тало служба фактически взяла на себя ответственность за инцидент.
La Repubblica предположила, что после получения сообщения от «африканской стороны», за которую себя выдавали Лексус и Вован, персонал руководства правительства должен был оповестить офис Тало. Его сотрудники, в свою очередь, были обязаны проверить будущий контакт на достоверность. Но эта процедура не удалась, «возможно, из-за недостатка времени», или несработавшего «фильтра», которым в этом случае должно было выступить представительство Италии при Африканском союзе, находящееся в Эфиопии.
При этом, как подчеркнула la Repubblica, итальянская сторона сама перезвонила Вовану и Лексусу. Телефонный разговор Мелони с ними произошел во время ее поездки на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорк, где она встречалась с несколькими африканскими лидерами.
La Repubblica также пишет, что ситуация вокруг разговора с российскими пранкерами — «прелюдия к тому, что произойдет в ближайшее время».
«Тало, будучи в шаге от выхода на пенсию, покинет свой пост по истечении срока полномочий, в течение нескольких дней. Без продления на один год, которое также было среди предположений», — говорится в статье.
В свою очередь, внутреннее расследование продолжает устанавливать цепочку ответственности и возможные меры против сотрудников дипломатического ведомства, сыгравших роль в телефонном звонке.
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