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13:15 (мск), источник: Ведомости

Песков: США уведомили Россию о запуске ракеты Minuteman III

США уведомили Россию о запуске ракеты Minuteman III, сообщили в Кремле.

Источник: AP 2023

«Подобные пуски естественно являются предметом уведомления по соответствующим каналам. Поэтому все необходимые уведомления, конечно же, были получены», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он уточнил, что также поступает и российская сторона. Песков не стал комментировать неудачу при испытании ракеты. «Это не должно быть предметом наших комментариев», — отметил представитель Кремля.

Испытание ракеты проходило 1 ноября. Оно было остановлено в 12:06 по тихоокеанскому времени (22:06 мск) из-за «аномалии», сообщали в командовании глобальных ударов ВВС США. Уточняется, что аномалией считается «любое неожиданное событие во время теста». В заявлении не пояснили, что именно произошло с ракетой.

В начале сентября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США предупредили Россию об испытании межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Райдер уточнял, что испытание носит штатный характер и было запланировано несколько лет назад.

Ракета Minuteman III (в переводе с английского — «ополченец») была разработана Boeing и принята на вооружение в 1970 г. Максимальная дальность стрельбы составляет 15 000 км. Длина ракеты с головной частью превышает 18 м. Она может нести от одной до трех боеголовок мощностью 0,3−0,6 Мт.

5 октября президент России Владимир Путин рассказал, что в России прошли успешные испытания крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой «Буревестник» и завершена работа над сверхтяжелой ракетой «Сармат». Он отметил, что в ближайшее время начнется массовое производство этих ракет и их постановка на боевое дежурство.

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