13:15 (мск), источник: Ведомости
Песков: США уведомили Россию о запуске ракеты Minuteman III
США уведомили Россию о запуске ракеты Minuteman III, сообщили в Кремле.
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«Подобные пуски естественно являются предметом уведомления по соответствующим каналам. Поэтому все необходимые уведомления, конечно же, были получены», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Испытание ракеты проходило 1 ноября. Оно было остановлено в 12:06 по тихоокеанскому времени (22:06 мск) из-за «аномалии», сообщали в командовании глобальных ударов ВВС США. Уточняется, что аномалией считается «любое неожиданное событие во время теста». В заявлении не пояснили, что именно произошло с ракетой.
В начале сентября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США предупредили Россию об испытании межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Райдер уточнял, что испытание носит штатный характер и было запланировано несколько лет назад.
Ракета Minuteman III (в переводе с английского — «ополченец») была разработана Boeing и принята на вооружение в 1970 г. Максимальная дальность стрельбы составляет 15 000 км. Длина ракеты с головной частью превышает 18 м. Она может нести от одной до трех боеголовок мощностью 0,3−0,6 Мт.
5 октября президент России Владимир Путин рассказал, что в России прошли успешные испытания крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой «Буревестник» и завершена работа над сверхтяжелой ракетой «Сармат». Он отметил, что в ближайшее время начнется массовое производство этих ракет и их постановка на боевое дежурство.