Главное
Главные новости к вечеру 2 ноября
20:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Лавров назвал возмутительными заявления МОК

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о действиях Международного олимпийского комитета (МОК). Его слова приводит ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Лавров назвал возмутительными заявления МОК, только в данный момент вспомнившего о недопустимости коллективной ответственности спортсменов. По его мнению, комитет показал свою несостоятельность и ангажированность, поддерживая только то, что выгодно Западу.

1 ноября в МОК высказались о конфликте Израиля и Палестины. По их мнению, спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Глава Дагестана ответил на просьбу Нурмагомедова простить участников беспорядков. Почему Меликов отказал звезде UFC?
Шойгу «основательно встряхнул» генералов. Что он решил изменить в тактике СВО?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Лавров Сергей