21:32 (мск), источник: Известия

В МИД РФ назвали атаку на Энергодар нарушением принципов ядерной безопасности ЗАЭС

Атака украинских беспилотников на Энергодар нарушила принципы физической ядерной безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом в четверг, 2 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Киев продолжает «играть с огнем», осуществляет преступные и безответственные провокации, грубо нарушает провозглашенные гендиректором МАГАТЭ [Рафаэлем Гросси] так называемые пять принципов по обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности ЗАЭС.

Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ

Кроме того, Захарова отметила, что Москва призывает руководство МАГАТЭ осуществлять ротацию экспертов исключительно через территорию РФ во избежание угрозы их жизни и здоровью.

2 ноября глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о запуске украинскими боевиками беспилотников в ходе ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Он также сообщил о налете дронов на правом берегу Днепра. Минобороны РФ назвало такое действие Киева провокацией для создания угрозы техногенной катастрофы на ЗАЭС.

До этого, 4 октября, замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва призывает МАГАТЭ фиксировать случаи нападения Украины на ЗАЭС. По его словам, возможная атака на ЗАЭС станет очередным эскалационным шагом.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников Международного агентства по атомной энергии. Эксперты МАГАТЭ работают на АЭС после первого визита Гросси на объект в сентябре прошлого года.

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