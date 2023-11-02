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2 ноября, источник: © РИА Новости

Российские автомобили в Латвии будут конфисковывать после 14 февраля

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Сейм Латвии принял поправки к закону о дорожном движении, согласно которым машины с российскими номерами нужно перерегистрировать под угрозой конфискации, передает национальная телерадиокомпания LSM.

Источник: Reuters

Уточняется, что это требование нужно выполнить до 14 февраля 2024 года. После этого автомобили конфискуют, а затем их планируется передать на Украину. Кроме того, за езду на российском транспортном средстве, не зарегистрированном в Латвии, могут оштрафовать на сумму от 750 до 2000 евро.

Отмечается, что такие машины смогут пересекать территорию республики транзитом и должны будут покинуть ее в течение суток.

Требования закона не коснутся автомобилей, используемых дипломатической и консульской службами.

В свою очередь, предложение о запрете на въезд в Латвию машин с белорусскими номерами парламент не поддержал.

Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт россиян, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане России не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.

Помимо Латвии, запрет на въезд машин с российскими номерами действует в Эстонии, Литве, Финляндии, Польше, Норвегии, Болгарии и Германии.

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