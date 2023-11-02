Российские автомобили в Латвии будут конфисковывать после 14 февраля

Уточняется, что это требование нужно выполнить до 14 февраля 2024 года. После этого автомобили конфискуют, а затем их планируется передать на Украину. Кроме того, за езду на российском транспортном средстве, не зарегистрированном в Латвии, могут оштрафовать на сумму от 750 до 2000 евро.
Отмечается, что такие машины смогут пересекать территорию республики транзитом и должны будут покинуть ее в течение суток.
Требования закона не коснутся автомобилей, используемых дипломатической и консульской службами.
В свою очередь, предложение о запрете на въезд в Латвию машин с белорусскими номерами парламент не поддержал.
Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт россиян, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане России не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
Помимо Латвии, запрет на въезд машин с российскими номерами действует в Эстонии, Литве, Финляндии, Польше, Норвегии, Болгарии и Германии.