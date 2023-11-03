Кандидат в президенты США предложил «сделку» с Путиным

«Я бы предложил ему (Владимиру Путину. — Прим. ред.) сделку: он должен выйти из военного союза с Си Цзиньпином, а мы (США. — Прим. ред.), в свою очередь, дадим твердое обязательство, что НАТО не примет Украину», — заявил он в интервью ведущему австралийского телеканала Sky News Пирсу Моргану.
Такое видение возможного разрешения украинского конфликта политик обосновал тем, что именно Китай, по его мнению, представляет настоящую угрозу для США.
Рамасвами добавил, что, если Москва примет эту сделку, то Вашингтон под его руководством «заморозит нынешние линии разграничения», подразумевая признание за Россией занятых территорий, обосновывая это тем, что на них проживает русскоязычное население.
Ранее Вивек Рамасвами заявил, что в случае своего избрания на пост президента США не даст Украине «развязать мировую войну», и призвал каждую страну отстаивать собственные интересы.