01:19 (мск), источник: РБК

Палата представителей США одобрила проект о помощи Израилю без Украины

Палата представителей США (нижняя палата конгресса) одобрила законопроект о помощи Израилю на $14,3 млрд без упоминания Украины, сообщает The Hill cо ссылкой на результаты голосования.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

Проект поддержали 226 членов палаты, против проголосовали 196. Как отмечает The Hill, к республиканцам, которые в настоящее время имеют большинство в палате представителей, присоединились 12 демократов. Теперь законопроект будет передан на рассмотрение в сенат США (верхняя палата), а в случае принятия — отправится на подпись президенту Джо Байдену.

Сам Байден ранее говорил, что наложит вето на законопроект, если он будет согласован без учета интересов Украины. В Белом доме обещали продолжать работать с конгрессом, чтобы достичь соглашения по запросу на дополнительное финансирование: Байден еще в октябре запросил у конгресса согласования пакета общим объемом $105 млрд; из этой суммы $61,4 млрд предназначено для военной поддержки Украины, $14,3 млрд — Израиля.

После принятия законопроекта палатой представителей, ее новый спикер Майк Джонсон заявил, что вопрос о выделении дополнительных средств на помощь Украине нужно будет рассмотреть после решения проблемы с военной помощью Израилю. «Скоро мы займёмся вопросом Украины. Он будет следующим», — пообещал он.

В то же время лидер большинства в сенате Чак Шумер (демократ) заявил, что сенат не будет голосовать по этому законопроекту, подготовив вместо него новый — более широкий пакет мер, включающих помощь как Израилю, так и Украине.

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