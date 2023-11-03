В ЦАХАЛ допустили расширение операции на юг сектора Газа

«Террористическая инфраструктура ХАМАС находится не только на севере сектора Газа. Мы знаем об использовании гражданских объектов также и на юге. На данный момент мы сосредоточены на северной части сектора Газа, но, естественно, если нам понадобится атаковать и в других районах анклава, мы это сделаем», — заявила Уколова.
При этом она заверила, что ЦАХАЛ наносит удары только по тем объектам, «которые используются в террористических целях».
По словам Уколовой, военные сделают все возможное для реализации поставленных целей — уничтожения инфраструктуры ХАМАС и возвращения заложников.
Представитель израильской армии назвала ХАМАС «сильным противником», отметив, что сухопутные части постепенно продвигаются вглубь анклава.
По ее словам, в анклаве сейчас действуют пехотные бригады, бронетанковые и инженерные войска, которые поддерживаются с воздуха и моря силами ВВС и ВМС.
«Армия сегодня приведена в состояние максимальной боеготовности. Из резерва были призваны 360 тысяч резервистов. В наземной операции заняты как солдаты-срочники, так и резервисты», — сообщила Уколова.
Двадцать седьмого октября пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари объявил о расширении наземных действий внутри сектора Газа, которые до этого ограничивались отдельными рейдами сухопутных сил. Параллельно с этим военное руководство страны объявило о начале третьего этапа военных действий в секторе Газа, который преимущественно сосредоточен на операциях сухопутных сил.
Первый этап заключался в том, чтобы зачистить израильские территории, в которые бойцы ХАМАС проникли 7 октября, а второй включал удары по анклаву с воздуха и моря с целью нанесения максимального ущерба инфраструктуре ХАМАС.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — «Бригады “Аль-Кассам” — объявило о проведении операции “Потоп Аль-Аксы”.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.