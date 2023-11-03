МИД оценил последствие антироссийских санкций для ЕС

«Общие потери Европейского союза — это самые скромные подсчеты от введенных санкций и принятых решений в экономической области по сворачиванию сотрудничества с Россией составляют примерно полутора триллионов долларов», — отметил Грушко.
Дипломат также отметил, что в случае отсутствия санкций, торговый оборот России с ЕС мог составить порядка 700 миллиардов долларов в 2022 году.
Ранее стало известно, что ограничительные меры в рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) коснутся более 100 человек и 40 юрлиц из России. Как указали собеседники агентства Bloomberg, санкции коснутся экспорта сварочного оборудования, продукции химической промышленности и других технологий, которые могут быть использованы в военных целях.