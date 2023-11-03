Санкции США, возвращение россиян и мигранты. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин в течение часа проведет встречу с членами Общественной палаты восьмого состава и представителями региональных ОП. Сначала выступит глава государства, затем будут выступления представителей ОП по актуальным вопросам. Мероприятие пройдет в открытом режиме.
Помимо возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому, иных мероприятий у президента на 4 ноября не запланировано.
Контакты с президентом Белоруссии Александром Лукашенко готовятся, о них своевременно сообщат.
«Санкции создают дополнительные проблемы, но, еще раз повторю, мы адаптировались». «Мы научились их преодолевать».
Российская компания, работающая в любой сфере, «хеджируется от санкционных рисков и составляет план действий на случай попадания» в санкционные списки.
«Родственник иноагента именем нарицательным не является и не должно являться», поэтому неверно рассуждать о возвращении Аллы Пугачевой в контексте заявлений ее мужа, иноагента Максима Галкина.
«Российские граждане выезжают в другие страны, работают там, возвращаются обратно в Россию, потом уезжают опять». «Так происходит во всех странах мира». Любой россиянин «свободно возвращается на свою родину».
«Есть огромное количество добропорядочных мигрантов, которые никакие законы не нарушают».
«Есть правоохранительные органы, они выполняют свои функции». «Если осуществляются правонарушения — они преследуются по закону».
«Мы уже говорили, что де-факто такой группы не существует». «Поэтому все эти рассуждения [газеты The Wall Street Journal] — они как правило ни на чем не основываются».
«По линии военных есть экстренные каналы связи», по которым всегда можно довести озабоченности.
Информация будто Павел Пригожин может возглавить «Группу Вагнера» — «вопрос не к нам, это не наша тема».
«Очень глубокий анализ ситуации» провел Дмитрий Медведев в своей статье о Польше в «Российской газете», приведя «разные сценарии, которые гипотетически существуют на повестке дня».