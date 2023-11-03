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Палестино-израильский конфликт
14:18 (мск), источник: ТАСС

Санкции США, возвращение россиян и мигранты. Темы брифинга Пескова

Адаптация России к американским санкциям, возвращение в РФ уехавших с началом спецоперации на Украине граждан, а также правонарушения с участием мигрантов стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин в течение часа проведет встречу с членами Общественной палаты восьмого состава и представителями региональных ОП. Сначала выступит глава государства, затем будут выступления представителей ОП по актуальным вопросам. Мероприятие пройдет в открытом режиме.

Помимо возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому, иных мероприятий у президента на 4 ноября не запланировано.

Контакты с президентом Белоруссии Александром Лукашенко готовятся, о них своевременно сообщат.

О санкциях США

«Санкции создают дополнительные проблемы, но, еще раз повторю, мы адаптировались». «Мы научились их преодолевать».

Российская компания, работающая в любой сфере, «хеджируется от санкционных рисков и составляет план действий на случай попадания» в санкционные списки.

О возвращении в РФ уехавших россиян

«Родственник иноагента именем нарицательным не является и не должно являться», поэтому неверно рассуждать о возвращении Аллы Пугачевой в контексте заявлений ее мужа, иноагента Максима Галкина.

«Российские граждане выезжают в другие страны, работают там, возвращаются обратно в Россию, потом уезжают опять». «Так происходит во всех странах мира». Любой россиянин «свободно возвращается на свою родину».

О мигрантах

«Есть огромное количество добропорядочных мигрантов, которые никакие законы не нарушают».

«Есть правоохранительные органы, они выполняют свои функции». «Если осуществляются правонарушения — они преследуются по закону».

О якобы передаче «Хезболлах» оружия от «Группы Вагнера»

«Мы уже говорили, что де-факто такой группы не существует». «Поэтому все эти рассуждения [газеты The Wall Street Journal] — они как правило ни на чем не основываются».

«По линии военных есть экстренные каналы связи», по которым всегда можно довести озабоченности.

Информация будто Павел Пригожин может возглавить «Группу Вагнера» — «вопрос не к нам, это не наша тема».

О статье Медведева

«Очень глубокий анализ ситуации» провел Дмитрий Медведев в своей статье о Польше в «Российской газете», приведя «разные сценарии, которые гипотетически существуют на повестке дня».

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