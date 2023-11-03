Путин встретился с новым составом Общественной палаты

«Когда мы перестаем, как нам когда-то говорили, тыкали пальцем в нас, что мы “бензоколонка”, а не экономика, вот когда все это меняется, когда мы становимся самодостаточными, тогда будет меньше желающих исключать нас из каких-то организаций, а будет все больше и больше желающих извиниться и пригласить к совместной работе по самым различным направлениям деятельности», — сказал Путин.
В ходе встречи Владимир Путин также прокомментировал ситуацию на Украине. Он заявил, что решение о вхождении Крыма в состав России не было бы принято, если бы отношения с Украиной выстраивались «по-современному, доброжелательно».
Владимир Путин добавил, что притеснение культуры, языка и традиций, в которых он обвинил «западных завоевателей», ведет к исчезновению народа как этноса: «Ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного — нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели».
Впервые в состав Общественной палаты РФ вошли представители присоединенных регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Владимир Путин подчеркнул, что на этих территориях необходимо постепенно и «с уважением к обществу» внедрять российские стандарты. «Конечно, повторяю, нам и самих этих проблем хватает. Но просто уровень совсем разный», — сказал он.