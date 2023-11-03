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Палестино-израильский конфликт
17:53 (мск), источник: Ведомости

Советник премьер-министра Италии подал в отставку после фиаско с пранкерами

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что ее дипломатический советник подал в отставку, взяв на себя ответственность за телефонный разговор нынешней главы правительства с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Об этом пишет Reuters.

Источник: AP 2023

«Этот вопрос был решен не лучшим образом, мы все сожалеем, посол (Франческо) Тало взял на себя ответственность за это», — сказала Мелони, объявив об увольнении своего помощника.

Ранее пранкеры опубликовали видео с фрагментами телефонного разговора с действующим премьер-министром Италии Мелони, которая рассказала об усталости от украинского конфликта и о проблемах с растущим числом нелегальных мигрантов, прибывающих по морю. Во время общения с ней Вован и Лексус представились высокопоставленным чиновником Африканского союза.

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал телефонный разговор Мелони с пранкером «провалом планетарного масштаба». Его особенно возмутило то, что премьер говорила о российско-украинском конфликте и описывала его в выражениях, абсолютно противоположных тем, которые она использовала в парламенте.

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