Советник премьер-министра Италии подал в отставку после фиаско с пранкерами

«Этот вопрос был решен не лучшим образом, мы все сожалеем, посол (Франческо) Тало взял на себя ответственность за это», — сказала Мелони, объявив об увольнении своего помощника.
Ранее пранкеры опубликовали видео с фрагментами телефонного разговора с действующим премьер-министром Италии Мелони, которая рассказала об усталости от украинского конфликта и о проблемах с растущим числом нелегальных мигрантов, прибывающих по морю. Во время общения с ней Вован и Лексус представились высокопоставленным чиновником Африканского союза.
Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал телефонный разговор Мелони с пранкером «провалом планетарного масштаба». Его особенно возмутило то, что премьер говорила о российско-украинском конфликте и описывала его в выражениях, абсолютно противоположных тем, которые она использовала в парламенте.