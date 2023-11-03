Минск не парится по поводу протестов Литвы против БелАЭС, заявил Лукашенко

«Это бешеные прислали ноту. Народ Литвы никакого отношения к этим бешеным не имеет. Поверьте, я знаю, что там происходит. Там верхушка живет сама по себе. Знаю даже дедушек и родителей тех, кто сегодня руководит Литвой», — сказал Лукашенко, комментируя ноту литовской стороны в связи с вводом в эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС.
Он напомнил, что в свое время приглашал специалистов с закрытой в Литве Игналинской АЭС в Белоруссию, предлагал сотрудничество «без камня за пазухой».
«Но они (власти Литвы — ред.) по команде определенных людей из-за океана строили иную политику. Это уже не первая нота. Пусть шлют. У нас места в унитазах хватает. Поэтому пускай присылают», — отметил президент.
Лукашенко подчеркнул, что процесс строительства БелАЭС был абсолютно открытым, что подтверждало и МАГАТЭ, в том числе приглашали зарубежных журналистов.
Белоруссия реализовывала в городе Островец Гродненской области проект по строительству атомной электростанции с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи МВт. Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока. В эту пятницу генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев передал президенту Белоруссии символический паспорт Белорусской АЭС, который свидетельствует о готовности объекта.
Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициировали запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет «угрозу для национальной безопасности» республики.