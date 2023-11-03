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21:43 (мск), источник: © РИА Новости

Минск не парится по поводу протестов Литвы против БелАЭС, заявил Лукашенко

МИНСК, 3 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике особо «не парятся» из-за направляемых Литвой писем с протестами против ввода Белорусской АЭС в эксплуатацию. Слова президента приводит в пятницу официальный сайт президента Белоруссии.

Источник: Пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
«Это бешеные прислали ноту. Народ Литвы никакого отношения к этим бешеным не имеет. Поверьте, я знаю, что там происходит. Там верхушка живет сама по себе. Знаю даже дедушек и родителей тех, кто сегодня руководит Литвой», — сказал Лукашенко, комментируя ноту литовской стороны в связи с вводом в эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС.

Он напомнил, что в свое время приглашал специалистов с закрытой в Литве Игналинской АЭС в Белоруссию, предлагал сотрудничество «без камня за пазухой».

«Но они (власти Литвы — ред.) по команде определенных людей из-за океана строили иную политику. Это уже не первая нота. Пусть шлют. У нас места в унитазах хватает. Поэтому пускай присылают», — отметил президент.

Лукашенко подчеркнул, что процесс строительства БелАЭС был абсолютно открытым, что подтверждало и МАГАТЭ, в том числе приглашали зарубежных журналистов.

Не хотят — как хотят. Мы особо на эту тему не паримся.

Александр Лукашенко
президент Белоруссии

Белоруссия реализовывала в городе Островец Гродненской области проект по строительству атомной электростанции с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи МВт. Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока. В эту пятницу генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев передал президенту Белоруссии символический паспорт Белорусской АЭС, который свидетельствует о готовности объекта.

Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициировали запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет «угрозу для национальной безопасности» республики.

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