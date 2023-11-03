21:22 (мск), источник: © РИА Новости

Белый дом признал сокращение пакетов помощи Украине

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты сокращают военную помощь Украине из-за истощения выделенных конгрессом средств, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Мы начинаем передавать Украине меньшие пакеты военного имущества из наличия Пентагона, чтобы растянуть наши возможности поддерживать Украину на максимально долгий срок.

Карин Жан-Пьер
пресс-секретарь Белого дома

При этом Жан-Пьер призвала конгресс побыстрее одобрить заявку президента Джо Байдена на выделение дополнительных 60 миллиардов долларов и показать, что «США продолжают решительную поддержку Украины».

Ранее сегодня госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи объемом примерно в 125 миллионов долларов. Речь идет о вооружениях, которые отправят из арсеналов Пентагона.

Ранее запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не вызвал шатдаун в правительстве США. Причиной этому стал отказ конгрессменов-республиканцев одобрить бюджет, включавший средства для Киева.

В результате был принят временный бюджет без пункта о поддержке Украины. При этом спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев сочли, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Киева. Теперь у США нет новых денег для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу. По данным американских СМИ, военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная Штатами Киеву, уже превысила 100 миллиардов долларов.

Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.

Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

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